Уфа, , 07:43 — REGNUM Арбитраж Башкирии признал обоснованными претензии кредитора «Бельского судостроительного завода» из Благовещенского района республики. В отношении предприятия-должника ввели первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до конца февраля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Иск к ООО «Бельский судостроительный завод», выступавшему исполнителем по ряду госконтрактов, подан ООО «Ремэксплуатация-Сервис» из Москвы. Заявленный кредитором долг в размере более 1,5 млн рублей, включён в третью очередь реестра.

Временным управляющим завода утверждён Константин Анохин, которому определено ежемесячное вознаграждение в размере 30 тыс. рублей.

Судебное заседание, на котором подведут итоги наблюдения, назначено на 25 февраля 2021 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод работает с декабря 2016 года. Он обеспечивает работой порядка 150 человек. Директором до назначения временного управляющего была Елена Селезнева. Единственный владелец — московское ООО «Группа Промт» из Москвы (основной бенефициар — Никита Шавва).

Напомним, судостроительный завод выполнял ремонтные работы для «Камводпути», отряда противопожарной службы республики и «Службы речных переправ Уфы».