Гонконг, Китай, , 06:58 — REGNUM Торги на Гонконгской фондовой бирже 3 ноября открылись ростом котировок. По данным площадки, индекс Hang Seng поднялся на 229 пунктов (0,94%), до значения 24 689.

По данным на 06:43 мск, индекс Hang Seng прибавил уже 482 пункта (+1,97%) до значения 24 942.

Положительная динамика 47 из 50 «голубых фишек» связывается экспертами с положительной динамикой биржевых индексов в США накануне выборов президента, которая передалась азиатским площадкам.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США в ходе торгов 2 ноября показали уверенный рост и закрылись в плюсе в ожидании окончания предвыборной неопределённости.

Читайте ранее в этом сюжете: Индексы Уолл-стрит в преддверии выборов в США закрылись ростом