3 ноября 2020 | Время чтения 7 мин

Убитый бизнесмен Владимир Маругов за несколько лет до трагедии был признан банкротом, а его активы или были ликвидированы, или находились в стадии ликвидации.

Анастасия Степанова, , 06:44 — REGNUM «Лихие 90-е вернулись», — эти слова с вопросительными интонациями всё чаще звучат в последний месяц. В России за несколько недель произошло второе громкое убийство, которое больше похоже на заказное. 2 ноября 2020 года в подмосковной деревне был убит бизнесмен, которого называли «колбасным королём». Арбалетный выстрел оборвал жизнь Владимира Маругова. ИА REGNUM попыталось разобраться в событиях, предшествовавших трагедии и затрагивающих бизнес-активы погибшего, и выяснилось, что уже несколько лет «король» является банкротом как физлицо.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Трагедия в Подмосковье

Ночью 2 ноября 2020 года некие неизвестные лица в масках проникли в помещение бани в Подмосковье, где находился бизнесмен и его жена. Супругов связали и потребовали передать деньги, какие есть в доме. По сообщению следователей, женщине удалось сбежать и она позвонила в полицию. Прибыв на место, сотрудники МВД обнаружили мужчину погибшим. После осмотра места трагедии был изъят арбалет.

На сегодня по факту убийства возбуждено уголовное дело. Нападавшие скрылись, но брошенный автомобиль был обнаружен в одной из деревень Истринского округа.

По сообщениям СМИ, убитый — бизнесмен Владимир Маругов, которого называли не иначе как «колбасным королём», так как он был владельцем ряда мясокомбинатов. Гибель бизнесмена подтвердила в своём аккаунте в соцсетях его бывшая супруга — Татьяна Маругова.

«То, что произошло… чудовищно…», — написала она.

Известно, что среди версий рассматривается и заказное убийство. По неподтверждённым данным, на сегодня задержан один из нападавших.

О бизнесе Маругова

В ЕГРЮЛ на сегодня за Владимиром Маруговым оформлено лишь одно действующее юрлицо, все остальные ликвидированы, но и последнее — ООО «Озерецкие колбасы» в последние восемь лет находится «в стадии ликвидации» как банкрот.

Цитата из видео Владимир Маругов. Корпоративный бизнес. Канал Про Бизнес ТВ

Компания была учреждена в июне 1999 года и с 2007 года «прописана» в городе Дмитров (село Озерецкое), центральная усадьба АО «Останкино». Владимир Маругов является единственным владельцем актива с 2006 года. Уставный капитал фирмы превышает 305 тыс. рублей.

Завод, который производил продукцию из мяса убойных животных и мяса птицы, был обанкрочен в июле 2013 года. Конкурсным управляющим назначили Кирилла Короткова.

В июне 2020 года Владимир Маругов в рамках дела о банкротстве ООО «Озерецкие колбасы» обратился с заявлением «об обжаловании действий конкурсного управляющего ООО «Озерецкие колбасы»», потребовав его отстранения.

По мнению Маругова, конкурсный управляющий «незаконно бездействует, не устанавливает факт деятельности единственного кредитора, место его нахождения, не приступает к реализации имущества должника в виде задолженности по судебному акту о привлечении Маругова В. В. и Ермакова А. В. к субсидиарной ответственности, чем причиняет убытки в виде ежемесячного вознаграждения в размере 30 000 рублей».

Тут следует сделать ремарку. Крупным кредитором завода было иностранное юридическое лицо — «Gionna Investments Limited», которое и инициировало банкротное дело. Заявлялся долг в размере 72 858 460 рублей, неустойка на 56 465 306,5 рубля. При этом вышеуказанная фирма до этого дважды пыталась обанкротить завод в 2011 году, но суд возвращал претензии.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Суд рассмотрел претензии Маругова и оснований для отстранения конкурсного управляющего не нашёл, указав на то, что ещё в июне 2018 года арбитраж Московской области привлёк Маругова и Ермакова «к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, взыскав с них в солидарном порядке 129 523 766 рублей».

Упомянутый Анатолий Владимирович Ермаков числится бывшим директором предприятия «Озерецкие колбасы».

Личное банкротство бизнесмена

Проблемы у «Озерецких колбас» сыграли свою роль и в деле о личном банкротстве Владимира Маругова, пополнив реестр его кредиторов.

В июне 2016 года решением арбитража Москвы бизнесмен был признан банкротом и в отношении него ввели процедуру реализации имущества. Инициировал иск Александр Григорьевич Беленький, чьи данные совпадают с данными директора бюджетных учреждений — «Москонцерта» и государственного центрального концертного зала «Россия» в Лужниках. Заявленный долг превышал 382,46 млн рублей и вошёл в состав реестра кредиторов.

В рамках банкротного дела финансовый управляющий Владимира Маругова также выяснил, что должник некогда имел пакет акций ОАО «Пермнефтегеофизика». В 2018 году вердиктом суда сделка по продаже данных акций В. Н. Кураеву в 2013 году была признана недействительной и были применены «последствия недействительности сделки в виде восстановления права собственности Маругова В. В. на 739 600 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Пермнефтегеофизика». В материалах дела уточнялось, что на дату вердикта «владельцами спорного пакета ценных бумаг являлись ООО «Футбольное Агентство Команда» и гражданин Олесик Вячеслав Романович». Осенью 2020 года в суде как раз активизировался спор вокруг данного пакета, и финансовый управляющий через суд запрашивал доказательства по делу, которое в связи со смертью должника теперь, скорее всего, будет прекращено. Хотя, возможно, долги погибшего заплатят и его наследники, если, конечно, примут наследство.

Примечательно, что Анатолий Ермаков также прошёл через банкротство, но в сентябре 2020 года процедура реализации имущества гражданина была завершена, дело прекращено. При этом суд решил «не применять в отношении Ермакова Анатолия Владимировича правила освобождения от исполнения обязательств». Вполне может статься, что долги перед «Озерецкими колбасами» придётся выплатить ему. Субсидиарная ответственность по задолженности как раз предполагает подобный исход.

Мясная империя Маругова была довольно обширна. В неё входили ООО «Мясная империя» (работало с 2015 по 2017 год), ООО «МПК «Мясная империя» (с 2012 по декабрь 2018 года), ООО «Мясоперерабатывающий комбинат «Озерецкие колбасы» (работало в 2009—2013 годы), 3,2% доли в ООО «Строй-проект», которое ликвидировано 29 октября 2020 года, и доля в ООО «СК Теплосеть», ликвидированном в 2006 году. Среди совладельцев последнего также были Виталий Малинин и Валерий Баликоев — соучредители «Стрелкового клуба «Объект», а Баликоев ещё и спортивно-стрелкового комплекса «Лисья нора». У обоих бывших бизнес-партнёров Маругова на сегодня обширный бизнес в Москве и Подмосковье.

Помимо этого, Владимир Маругов числился среди учредителей ЗАО «Нефтяная компания «Сибресурс», которая была ликвидирована в марте 2018 года. Среди учредителей также Вадим Рыбин и Юрий Шумский.

Юрий Шумский с июня 2020 года — директор крупнейшего военно-оборонного предприятия России, которое производит несколько видов взрывчатки — ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» (Нижегородская область).