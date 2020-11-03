Токио, , 06:41 — REGNUM В Японии планируется понизить налог на топливо для местных авиакомпаний, пострадавших из-за распространения в стране коронавируса SARS-CoV-2. Об этом 3 ноября сообщает телеканал NHK.

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Одновременно министерство государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии, предложившее такую меру поддержки, установит нижнюю границу для снижения с учётом использования этих налоговых средств для снабжения японских аэропортов.

Ранее глава ведомства Кадзуёси Акаба заявил о снижении на 45% платы, которая взимается с японских авиакомпаний за использование аэропортов.

Напомним, что крупнейшие авиаперевозчики Японии компании Japan Airlines (JAL) и All Nippon Airways (ANA) в текущем 2020 финансовом году ожидают убытки от $2,2 млрд до $5 млрд каждая.

Как сообщало ИА REGNUM, авиасообщение между Россией и Японией, приостановленное в связи с угрозой распространения коронавируса, возобновляется с 1 ноября. Авиакомпании «Аэрофлот» и «Аврора» будут выполнять три авиарейса в неделю.

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