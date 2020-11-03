Москва, , 06:29 — REGNUM Ужесточить правила ремонта и тюнинга автомобилей предложили разработчики поправок в технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», разработанный Минпромторгом России. Об этом 3 ноября пишут «Известия».

Документом, в частности, предусматривается необходимость согласования изменений конструкции автомобиля, которые потребуется согласовывать в специализированной лаборатории: установку колёс большего диаметра, порогов, спойлеров, люков в крышу и других элементов.

С предложенными новшествами, пишет газета, не согласились в Совете Федерации РФ. Сенатор Андрей Кутепов направил главе Минпромторга Денису Мантурову письмо, в котором попросил отказаться от изменений, которые повлекут удорожание ремонта и тюнинга.

«Указанные положения могут привести к тому, что граждане будут лишены возможности использовать для ремонта автомобилей более дешевые, восстановленные на территории России компоненты или запчасти с выведенных из эксплуатации автомобилей. Они вынуждены будут купить новые, импортные», — объяснил он.

Таким образом, отмечает Кутепов, изменения существенно ударят по автосервисам, в которых работает более 1,5 млн граждан России. Отмечается, что третий пакет поправок в регламент в настоящее время проходит согласительные процедуры.

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