Минск, , 05:08 — REGNUM Белоруссия завершила расчёты за поставленный из России газ, и больше не имеет задолженности по этому направлению сотрудничества, заявил 2 ноября премьер-министр республики Роман Головченко в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Расчёты за потребленный газ завершены. У нас сейчас нет задолженности перед Российской Федерацией», — сказал он.

Напомним, об отсутствии задолженности перед российской стороной ранее сообщали и в минэнерго Белоруссии. В частности, там заявили, что Минск полностью рассчитался за голубое топливо, поставленное за первые девять месяцев 2020 года.

Однако в белорусской «дочке» «Газпрома» — ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» не считают, что вопрос с оплатой решён полностью, потому что не погашена пеня за просрочку платежей.

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