Пекин, , 04:27 — REGNUM Количество рыночных предприятий Китая достигло 134 млн на конец сентября текущего года, что на 9% больше, чем в конце 2019 года, сообщает агентство Синьхуа.

За первые три квартала года всего 18,45 млн рыночных игроков было вновь зарегистрировано в Китае, что на 3,3% больше в годовом исчислении, сообщили в Государственной администрации рыночного регулирования КНР.

Пострадавшие от эпидемии COVID-19, промышленная структура рыночных предприятий в Китае значительно поменялась. Количество новых предприятий в первичном, вторичном и третичном секторах промышленности выросло на 35,8%, 13,5% и 5,7% соответственно в период с января по сентябрь в годовом исчислении.

Число высокотехнологических промышленных предприятий выросло значительно, в то время как в жилищном секторе, секторе общественного питания и секторе образования падение замедлилось по мере восстановления отраслей.