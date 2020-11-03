Лхаса, Китай, , 04:22 — REGNUM Валовый региональный продукт (ВРП) Тибетского автономного района на северо-западе Китая достигла 130,8 млрд юаней (около $19,5 млрд) за первые три квартала года, что на 6,3% больше в годовом исчислении, сообщает агентство Синьхуа.

Семь развивающихся отраслей промышленности региона, включая туризм, «зеленая» энергетика, современные услуги, пограничная торговля и логистика, а также высокотехнологическая цифровая промышленности, согласно региональному бюро статистики Тибета, внесли существенный вклад в развитие экономики региона.

Данные отрасли обеспечили 28,9 млрд юаней добавленной стоимости в период с января по сентябрь, где высокотехнологичная и цифровая отрасли выросли на 37% относительно аналогичного периода годом ранее.

Данные также показывают, что за тот же период добавленная стоимость первичной, вторичной и третичной промышленности Тибета увеличилась на 1,5%, 12,9% и 3,1% соответственно в годовом исчислении.