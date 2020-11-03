Тегеран, , 08:23 — REGNUM Товарооборот Ирана с девятью странами-членами ОЭС за первые шесть месяцев текущего иранского года (начавшегося 20 марта) составил 4,5 миллиарда долларов, заявил официальный представитель таможенной службы Ирана Рухолла Латифи. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 2 ноября.

Чиновник отметил, что товарооборот Ирана с членами ОЭС за шестимесячный период составил около 9,1 миллиона тонн в весовом выражении. «Доля Ирана в экспорте в страны-члены ОЭС за указанный период составила около $2,52 млрд в стоимостном и 6,54 млн тонн в весовом выражении», — сказал Латифи.

Он подчеркнул, что Афганистан является основным пунктом назначения иранских товаров среди членов ОЭС. Страна импортировала в вышеупомянутый период из Ирана товары стоимостью около 1,1 миллиарда долларов.

Чиновник также сообщил, что Иран импортировал около $2,01 млрд товаров из стран-членов ОЭС за первое полугодие текущего иранского года, что составило 2,65 млн тонн в весовом выражении.