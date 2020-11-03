Тегеран, , 08:43 — REGNUM 2 ноября иранский чиновник заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий, вступивший в силу в 2015 году, помог снизить риски торговли с Ираном, что привело страну в пятую группу рисков согласно отчетам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Араш Шахрайни, член совета директоров Фонда гарантирования экспорта Ирана, сделал эти замечания в интервью корреспонденту IRNA, поскольку представители ОЭСР недавно выпустили доклад с новой классификацией групп рисков.

«ОЭСР делит страны мира на семь различных групп с точки зрения риска инвестиций», — сказал он, отметив, что страны с низким уровнем риска помещаются в первую группу, и по мере увеличения риска торговли со страной они помещаются в следующие группы.

Чиновник подчеркнул, что после окончания войны с Ираком в 1988 году Иран был помещен в шестую группу, однако затем страна попала в четвертую группу и привлекла значительное количество иностранных инвестиций для реализации проектов экономического развития.