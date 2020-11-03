Якутск, , 03:05 — REGNUM Осталось меньше месяца до сдачи в эксплуатацию в Якутске, в микрорайоне Борисовка-1, 123-квартирного жилого дома для сирот и участников программы переселения из аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Малогабаритный дом строит ООО «ЛенаТрансСервис», все квартиры будут однокомнатные. В 40 квартир заедут дети-сироты, в 72 квартиры — переселенцы из аварийного жилья.

Сдача дома запланирована на ноябрь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коркино Челябинской области возбудили уголовное дело по факту длительного непредоставления жилья девушке-сироте. Основанием стали публикации в СМИ.