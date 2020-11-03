Чжэнчжоу, Китай, , 02:52 — REGNUM Объем внешней торговли китайской провинции Хэнань в центральной части страны вырос на 2,4% до более чем 377,1 млрд юаней (около $56,5 млрд) за первые три квартала года, сообщает агентство Синьхуа.

Объем экспорта Хэнани достиг 231,9 млрд юаней в период с января по сентябрь, что на 2,4% ниже в годовом исчислении. Импорт составил 145,2 млрд юаней или на 11,3% больше в годовом исчислении, сообщили в таможне города Чжэнчжоу.

Провинция Хэнань продолжила углублять торговое сотрудничество с Евросоюзом, странами АСЕАН и Латинской Америки. За указанный период объем импорта и экспорта провинции с Евросоюзом (не включая Великобританию), достиг 53,6 млрд юаней, что ан 52% больше в годовом исчислении.

С точки зрения импорта и экспорта товаров, мобильные телефоны являются товаром с наибольшим объемом экспорта, в то время как интегральные схемы являются товаром с наибольшим объемом импорта, согласно данным таможни.