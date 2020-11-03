Шицзячжуан, Китай, , 02:48 — REGNUM Объем внешней торговли китайской провинции Хэбэй на севере страны вырос на 4,8% в годовом исчислении до 310,95 млрд юаней (около $46,7 млрд) за первые три квартала 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным таможенной статистики города Шицзячжуана, столицы региона, рост связан преимущественно с импортом, который поднялся в объемах на 10,4% в годовом исчислении до 134,23 млрд юаней.

Объем экспорта составил 176,72 млрд юаней в период с января по сентябрь, что, в свою очередь, на 0,9% больше в годовом исчислении.

Железная руда, сырая нефть и соевые бобы вошли в число ключевых продуктов, которые внесли основной вклад в рост объема импорта. Объем их импорта вырос на 14%, 22,7% и 65,3% соответственно, достигнув 94,11 млн тонн, 3,59 млн тонн и 5,58 млн тонн соответственно за указанный период.

Отметим, что китайская провинция Хэбэй является ведущим в Китае производителем железа и стали, а также крупнейшим потребителем железной руды.