Вашингтон, , 02:56 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США в ходе торгов 2 ноября показали уверенный рост и закрылись в плюсе в ожидании окончания предвыборной неопределённости.

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К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 423,45 пункта (1,60%), до 26 925,05 пункта. S&P 500 вырос на 40,28 пункта (1,23%), до 3310,24 пункта. Nasdaq вырос на 46,02 пункта (0,42%), до 10 957,61 пункта.

При этом акции компании Apple упали на 0,75%, Microsoft — на 0,62%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фондовый рынок США стартовал и продолжает находиться в «зелёной зоне» за день до президентских выборов в Соединённых Штатах.

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