Харбин, Китай, , 02:42 — REGNUM Экспорт провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая вырос на 6,6% в годовом исчислении до 26,9 млрд юаней (около $4 млрд) за первые три квартала года, сообщает агентство Синьхуа.

По данным регионального бюро статистики, общий объем внешней торговли провинции упал на 15% в годовом исчислении до 118,23 млрд юаней за указанный период, в то время как импорт просел на 19,8% до 91,33 млрд юаней.

По темпам роста экспорта провинция заняла восьмое место в Китае за первые три квартала, что на 4,8 процентных пункта выше, чем национальный темп роста за этот период.

Основными движущими факторами роста экспорта стали электромеханическая и высокотехнологичная продукция, которые выросли на 8,8% и 103,7% соответственно в годовом исчислении, что в совокупности способствовало росту общего объема экспорта на 8,2 процентных пункта.

Объем внешней торговли Хэйлунцзяна с Россией упал на 21,7% в годовом исчислении до 74,21 млрд юаней, составив 62,8% от общего объема внешней торговли региона.