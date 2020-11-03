Пекин, , 02:32 — REGNUM Китай будет экспортировать легкие поезда, произведенные на линии с столице центральной провинции Хунань городе Чанша, в Мексику, сообщает агентство Синьхуа.

Поезда будут производиться компанией CRRC Zhuzhou Locomotive Co., Ltd. Всего планируется экспортировать в Мексику 26 поездов. Один поезд уже произведен. Поезда станут первым железнодорожным транзитным оборудованием, поставляемым Китаем в Мексику.

Поезда разработаны дли движения со скоростью 80 км/ч. Длина поезда составляет 29,5 метра при ширине 2,69 метра. Он способен вести до 355 пассажиров. Он будет курсировать по трем линиям системы легкорельсового транспорта в мексиканском городе Монтеррей.

Первая партия поездов, как ожидается, прибудет в Мексику на два месяца раньше запланированного.