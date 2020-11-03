Пекин, , 02:27 — REGNUM Профицит международной торговли товарами и услугами Китая в сентябре составил 157,3 млрд юаней (около $23,1 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

По данным Государственной администрации иностранной валюты, в сентябре торговый доход страны составил 1,72 трлн юаней, в то время как траты составили 1,56 трлн юаней. Доход с продажи товаров достиг 1,58 трлн юаней, а расходы — 1,32 трлн юаней. Профицит составил 254,8 млрд юаней.

Дефицит в размере 97,4 млрд юаней зафиксирован в секторе торговли услугами. Расходы составили 237,7 млрд юаней при доходах 140,3 млрд.