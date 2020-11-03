Пекин, , 02:00 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая составил 56,2 пункта в октябре против 55,9 пункта в сентябре, что является самым высоким его показателем в этом году, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.

Все показатели индекса выше 50 знаменуют рост активности, в то время как все показатели ниже — наоборот, падение. PMI в непроизводственном секторе рос три месяца подряд и оставался выше 50 в течение восьми месяцев кряду.

Напомним, что индекс PMI для производственного сектора экономики Китая составил 51,4 пункта в октябре против 51,5 пункта в сентябре.

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