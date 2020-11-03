Пекин, , 01:56 — REGNUM Индекс деловой активности (PMI) в производственном секторе экономики Китая, являющийся измерителем производственной деятельности, упал в октябре, оставшись, при этом в зоне роста, сообщает агентство Синьхуа.

PMI производственного сектора экономики Китая достиг 51,4 пункта в октябре, что ниже 51,5 пункта в сентябре, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. Все показатели выше 50 знаменуют расширение, в то время как показатели ниже означают падение.

В октябре индекс побил рыночные ожидания в 51,3 пункта, продолжив восемь месяцев расширения подряд. Аналогичный индекс для непроизводственного сектора составил 56,2 пункта в октябре против 55,9 месяцем ранее.