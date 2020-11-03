Пекин, , 01:47 — REGNUM Крупнейший в Китае производитель, переработчик и распространитель нефти и газа в компания PetroChina Company Limited сообщила о стремительном росте прибыли за третий квартал года против убытков в первом полугодии, сообщает агентство Синьхуа.

Компания отчиталась о чистой прибыли на уровне 40,05 млрд юаней (около $6 млн) в третьем квартале, что на 353,6% больше в годовом исчислении. Этот всплеск был частично обусловлен прибылью, полученной от продажи ее основных нефтегазовых активов, говорится в заявлении.

Пострадавшая от пандемии COVID-19 и падения мировых цен на нефть, PetroChina понесла значительные убытки в первом полугодии. За первые три квартала этого года компания сообщила о чистой прибыли в размере 10,07 млрд юаней, что на 73% меньше, чем в предыдущем году.