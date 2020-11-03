Хайкоу, Китай, , 01:43 — REGNUM Китайская международная выставка потребительских продуктов будет проходить ежегодно в провинции Хайнань на юге Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Первая выставка пройдет в столице провинции городе Хайкоу с 7 по 10 мая следующего года. Выставочные площади займут 100 тыс. кв. метров. Категории продуктов, которые будут представлены на выставке, будут включать в себя продукты питания, автомобили, электронику, а также продукцию в сфере культуры, отдыха и медицинского обслуживания.

Импорт и продажи иностранных выставочных экспонатов в рамках выставки будут проходить беспошлинно. 1 июня Китай выпустил мастер-план создания Хайнаньского свободного торгового порта, целью которого является превращение острова в свободный торговый порт глобальной значимости к середине века.