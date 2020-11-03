Пекин, , 01:39 — REGNUM Инвестиции в основной капитал в транспортном секторе Китая выросли на 9,8% в годовом исчислении за первые три квартала 2020 года, сообщает агентство Синьхуа.

Инвестиции страны в сферу транспортной инфраструктуры составили 2,51 трлн юаней ($373,33 млрд) в период с января по сентябрь, сообщили в Министерстве транспорта КНР.

Инвестиции в строительство автомобильных дорог и водных путей за указанный период достигли 1,88 трлн юаней, что соответствует правительственным планам и даже опережает их.

Инвестиции в транспорт Китаем в третьем квартале выросли на 15,5% относительно аналогичного периода годом ранее.