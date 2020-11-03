Пекин, , 01:31 — REGNUM Банк почтовых сбережений Китая, являющийся одним из государственных банков Китая, обеспечил рост чистой прибыли на уровне 13,59% в годовом исчислении за третий квартал года, сообщает агентство Синьхуа.

За первые три квартала заемщик заработал 52,9 млрд юаней (около $7,86 млрд) чистой прибыли, говорится в ежеквартальном отчете банка. Общий объем активов банка достиг 11,13 трлн юаней на конец сентября, а общий объем обязательств достиг 10,48 трлн юаней.

На конец третьего квартала коэффициент неработающих кредитов достиг 0,88%, что на 0,01 процентный пункт ниже, чем в конце июня, говорится в отчете. Банк оказывает адресные финансовые услуги для поддержания кампании по борьбе с бедностью.