Тюмень, , 22:17 — REGNUM Объём выделенных финансов по программе «Сотрудничество» в 2020 году на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог Ямала увеличился более чем в три раза. Об этом заявил председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Формирование единой сети автомобильных дорог, оказание специализированной медицинской помощи, социальная защита населения, поддержка сельского хозяйства — на эти направления должны быть потрачены 52 млрд рублей из межрегиональной программы «Сотрудничество» в 2020 году. Ханты-Мансийскому автономному округу из копилки Тюменской области, Югры и Ямала выделено 21,9 млрд рублей, Ямало-Ненецкому автономному округу — 30,1 млрд рублей, пояснил Сергей Корепанов.

На Ямале 25 млрд рублей пущено на строительство, реконструкцию и содержание автомобильных дорог. В 2019 году на эти цели было направлено 8 млрд рублей.

Кроме того, ямальцам, переехавшим на юг Тюменской области, предоставлялись выплаты на компенсацию жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и транспортные расходы. Данную социальную меру поддержки получили более трёх тысяч человек. Более 11 тысяч ямальцев получили из программы «Сотрудничество» доплаты к пенсии. Оказывалась на программные средства и специализированная медицинская помощь, и разовые выплаты к памятным датам, пояснил спикер Тюменской областной думы. .

Сергей Корепанов подчеркнул, что из кратно увеличилось финансирование на выдачу жилищных сертификатов для переселения жителей Ямала на юг Тюменской области. Если в 2018 году из получили 400 семей, то в этом — уже более 1200.

Напомним, финансируется программа «Сотрудничество» Югрой и Ямалом, которые перечисляют в бюджет Тюменской области 29,5% налога на прибыль организаций. Из общей копилки затем финансируются совместные проекты.

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