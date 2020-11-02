Токио, , 21:38 — REGNUM Японская компания MOL подписала чартерные контракты на три газовоза ледового класса Arc7 с ООО «Арктик СПГ 2», крупнейшим акционером которого является «НОВАТЭК», сообщает 2 ноября пресс-служба японской компании.

Газовозы ледового класса Arc7, рассчитанные на прохождение через Северный морской путь, должны быть построены корейской фирмой DSME (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co.) до 2023 года. Стоит отметить, что в 2023 году начнет работать первая очередь завода «Арктик СПГ 2» мощностью 6,6 млн т/г.

При этом для ООО «Арктик СПГ 2» на новейшей российской судоверфи «Звезда» строятся 15 газовозов Arc7, из которых первые пять также планируется сдать заказчику в 2023 году.

Как сообщало ИА REGNUM, проект «Арктик СПГ 2» реализуется с целью экспортных поставок сжиженного газа в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, куда будут направляться 80% выдаваемого заводом сжиженного природного газа (СПГ).

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