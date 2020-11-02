Пекин, , 19:40 — REGNUM В Китае обнародован квартальный отчет крупного производителя телекоммуникационного оборудования — компании ZTE за январь-сентябрь текущего года. Об этом 2 ноября сообщает Синьхуа, подчеркивая, что согласно документа, выручка гиганта IT-сектора по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла более, чем на 15%.

Общая выручка компании за этот период превысила 74 млрд юаней (около 11 млрд долларов). В отчете отдельно подчеркивается прогресс в совершении бизнес-операций с технологиями 5G; по состоянию на конец сентября подписаны 55 коммерческих контрактов, а сотрудничество налажено более, чем с 90 операторами связи по всему миру.