Курган, , 19:07 — REGNUM В Зауралье увеличена субсидия на строительство и покупку индивидуальных жилых домов. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

На сегодня уже предоставлен 51 земельный участок на льготных условиях. Для стимуляции курганцев к строительству индивидуального жилья на сельских территориях увеличена максимальная сумма безвозмездной субсидии — с 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

Для удобства желающих получить землю был создан портал «Свободные земли», на котором можно выбрать понравившийся участок, находящихся в государственной или муниципальной собственности на территории Курганской области.