Москва, , 07:51 — REGNUM Рост курса евро до 94 рублей стало поводом для бурного обсуждение со стороны интернет-сообщества. Граждане оставили соответствующие комментарии 2 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Поскольку Центробанк РФ отменил «валютный коридор», курс доллара и евро по отношению к рублю жестко привязан к котировкам нефти на мировых биржах. Не надо забывать, что у нас в основном сырьевая экономика. И вслед за нефтью, курс рубля продолжает снижаться. Понятно, что это снижение связано с локдаунами по всей Европе из-за пандемии. А это на нашей экономике сказывается не блестяще!», — считает Никита К.

Ряд пользователей предрёк, что в скором временем за падением курса рубля последует рост цен на Автозаправочных станциях. Граждане уверены, что жителям России не стоит ждать, что инфляция в стране остановится на отметке в 4%.

«Теперь производителям нефтепродуктов опять станет невыгодно продавать на внутреннем рынке и цены на АЗС поднимут, а за ними по цепочке — все остальные цены. Инфляция 3−4%?! Ну-ну…», — пишет пользователь Йося Б.

Некоторых комментаторов данная новость застала врасплох. Они не пишут о том, что не понимают, почему российская валюта постоянно слабеет, хотя мировые валюты держаться в относительной стабильности.

«Что вообще происходит? Из СМИ — что в Европе полная жесть, что в США — террористы, погромы, карантины и т.д. По идее у них всё должно рушиться, а у нас что снова происходит? Нефть не обваливалась, а наоборот выше, чем в прошлые периоды. Можете объяснить логику — почему в нестабильной Европе и Америке валюта укрепляется, а у нас — падает?», — обращается пользователь «Блог Путешественника».

Отдельные граждане призвали руководство страны найти виновных в том, что курс рубля постоянно слабеет. По их мнению, недопустимо, чтобы в стране, которая переживает пандемию коронавируса, граждане становились беднее.

«Вот те раз. Зато стабильность. Где вообще рост производства на 3−4% в год, о которых говорил президент? Кто то ответил за то что ни чего не произошло? С какого перепугу в России растет быстрее число долларовых миллиардеров, чем во всем остальном мире? Почему министр Мантуров радуется гигантскому падению рубля, а правительство спокойно констатирует смертность населения страны в ближайшие 5 лет на миллионы человек?», — задаётся вопросами Сергей П.

Напомним, 2 ноября курс евро достиг значения в 94 рубля в ходе торгов на Московской бирже.