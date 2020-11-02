Курган, , 18:46 — REGNUM В Курганской области повысили тарифы на электроэнергию для населения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального департамента государственного регулирования цен и тарифов.

С 1 ноября 2020 года одноставочный тариф для городского населения составляет 3,43 руб./кВтч — на 11 копеек выше прежнего тарифа. Для курганцев, живущих в городах и пользующихся электроплитами, тариф составит 2,40 руб./кВтч. Аналогичные тарифы установлены и для сельских жителей Зауралья.

Данные тарифы будут действовать до конца 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Для населения Курганской области установили тарифы на тепло