Челябинск, , 18:40 — REGNUM В Челябинске руководитель одной из фирм стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов. Организация задолжала более 128 млн рублей, сообщает региональное управление СКР.

Долг возник за 2015−2017 годы. Следователи полагают, что в налоговые органы была сдана ложная информация, которая дала фирме занизить сумму платежей по налогу на прибыль и показать вычеты по НДС. Вскоре обман раскрылся и следователи возбудили дело.

В итоге фирма погасила долги и уплатила штрафные санкции. В связи с этим уголовное дело против директора было прекращено.