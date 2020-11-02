Подгорица, , 18:00 — REGNUM Министр экономики Черногории Драгица Секулич посетила третий Цифровой саммит стран Западных Балкан, который проходил в Тиране, и по этому случаю подписала меморандум о взаимопонимании по карте цифровой трансформации 5G шести экономик Западных Балкан.

По заявлению министерства, этот документ является выражением намерений всех экономик региона обеспечить законодательную и нормативную базу, которая упростит административные процедуры, будет стимулировать инвестиции за счет конкурентной рыночной конкуренции и обеспечит применение новейших технологий для продолжения ускоренной цифровой трансформации.

«Весь процесс будет осуществляться таким образом, чтобы полностью соответствовать европейским нормам, стандартам и передовой практике в этой области», — заявили в министерстве.