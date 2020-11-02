Нью-Йорк, США, , 17:58 — REGNUM Фондовый рынок США стартовал и продолжает находиться в «зеленой зоне» за день до президентских выборов в Соединенных Штатах.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 322,18 пункта (1,22%), до 26 823,78 пункта, индекс S&P 500 вырос на 39,25 пункта (1,20%), до 3309,21 пункта, индекс Nasdaq вырос на 130,96 пункта (1,20%), до 11 042,56 пункта.

Согласно прогнозу JPMorgan, наиболее позитивным исходом выборов для американского рынка будет победа действующего президента США Дональда Трампа. При этом, по опросам, симпатии большинства сотрудников корпораций Уолл-стрит на стороне кандидата от демократов Джо Байдена.

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