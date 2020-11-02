Москва, , 17:38 — REGNUM Мировой спрос на газ будет расти в ближайшее время. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Г. В. Плеханова Сергей Кукушкин. Так он прокомментировал соответствующий прогноз министра энергетики РФ Александра Новака.

«В производстве около 80% продукции прямо или косвенно задействованы углеводороды. На сегодняшний день значительную долю тут занимает нефть, но газ вполне может ее заменить. Ведь и добыча, и переработка газа являются более экологичными по сравнению с черным золотом, — сказал Кукушкин. — Большинство теплоэлектростанций и котельных пока еще только переходят на газовое топливо, отказываясь от более «грязного» угля и мазута. А это требует соответствующей реконструкции инфраструктуры. В связи с этим во многом спрос на газ будет определяться объемами производства продукции и востребованностью электроэнергии».

В свою очередь, заведующий Лаборатории системного анализа отраслевых рынков Института отраслевых рынков и инфраструктуры РАНХиГС Андрей Каукин заявил, что ожидания по росту мирового спроса на газ выглядят обоснованно. По его словам, такие страны, как Китай или Индия, могут постепенно отказаться от использования угля в пользу природного газа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи заявил, что в долгосрочной перспективе мировой рынок природного газа будет одним из основных и позволит РФ заместить выпадающие доходы от экспорта нефти.

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