Санкт-Петербург, , 17:51 — REGNUM Вкладчики петербургского банка «Невастройинвест» пока не смогли получить более 17 млн рублей страховых выплат. Об этом свидетельствует отчет Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от 2 ноября.

Лицензия банка была отозвана в июле 2020 года. ЦБ РФ обращал внимание, что более 70% кредитного портфеля банка составляли ссуды низкого качества. Причем весомая часть этих ссуд была выдана лицам, аффилированным с руководством банка.

В 1992 году, когда кредитная организация была учреждена, она носила название «Горы Дагестана» и была переименована лишь в 2007-м, после чего «переехала» в Петербург. Руководителем банка был Валерий Савельев, а свыше 70% доли принадлежало Николаю Александрову, экс-главе ОАО «Метрострой», который находится под домашним арестом по уголовному делу о крупной растрате на строительстве петербургского метро.

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В конце октября 2020 года Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ликвидировал банк.

Судя по отчету АСВ, по делу «Невастройинвеста» уже выплачено почти 95% от необходимой суммы, или 326 млн рублей. Осталось же заплатить вкладчикам еще 17,5 млн рублей.

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