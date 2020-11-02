Москва, , 17:21 — REGNUM Даже полная экономическая блокада не сможет разрушить экономику России, хотя и нанесет ей серьезный ущерб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

«Так что в принципе пределы нашего сопротивления санкциям бесконечны. Другой вопрос — какую цену мы за это заплатим, — сказал Колганов. — В некоторых вопросах мы смогли воспользоваться тем шансом, который нам дали санкции. Это особенно касается сельскохозяйственного производства и пищевой продукции. Довольно успешным было импортозамещение в том, что касается не самого высокотехнологичного уровня. Мы довольно хорошо справились с задачей импортозамещения по локомотивам, подвижному составу железных дорог. Что касается других отраслей, то здесь проблем гораздо больше».

Как пояснил экономист, сейчас у РФ довольно большие проблемы в связи с производством собственной гражданской реактивной авиации, так как страна сильно зависит от импортных комплектующих.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, какой вред наносят санкции российской экономике.