Москва, , 17:18 — REGNUM Экономические санкции, введенные против РФ США и странами Евросоюза, привели к двум негативным последствиям — отсутствию кредитов и технологий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что санкции стимулируют развитие российской экономики.

«Санкции оказывают негативное воздействие на нашу экономику по двум основным направлениям. Во-первых, они ограничивают наши возможности закупать за рубежом современные технологии. А мы в этом сильно отстаем от более развитых стран и не можем обойтись без закупки современных технологий для того, чтобы наша экономика успешно развивалась, — сказал Колганов. — И вторая проблема: санкции ограничивают наш доступ к кредитным ресурсам, особенно к «длинным» деньгам, что тоже замедляет развитие российской экономики, так как наших внутренних кредитных ресурсов пока недостаточно для того, чтобы полноценно обеспечивать внутреннее экономическое развитие. У нас пока слабовато с долгосрочным кредитованием собственной экономики».

Как пояснил Колганов, если власти РФ действительно поставили задачу модернизировать российскую экономику, то без заимствования западных технологий этого сделать не удастся.

В свою очередь, заведующий Лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов заявил корреспонденту ИА REGNUM, что санкции мешают РФ привлекать долгосрочные инвестиции. При этом, с другой стороны, они действительно стимулируют импортозамещение. По словам Абрамова, в результате санкций довольно успешно стали развиваться машиностроение и производство программного обеспечения. Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин заявил корреспонденту ИА REGNUM, что санкции, введенные против России, не могут стимулировать развитие ее экономики, так как деловой климат ухудшается, а инвестиции сокращаются.