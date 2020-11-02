Москва, , 17:03 — REGNUM В долгосрочной перспективе мировой рынок природного газа будет одним из основных и позволит РФ заместить выпадающие доходы от экспорта нефти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил глава Ассоциации защиты бизнеса, сопредседатель Партии Роста Александр Хуруджи.

Александр Новак Kremlin.ru

«Газ — это экологически чистое топливо, и спрос на него, безусловно, будет расти, — сказал Хуруджи. — Вопрос в том, какое место на этом рынке за собой застолбит Россия, учитывая различные санкционные проблемы, осложнение отношения с рядом стран Европы и с США, а также всевозможные проблемы, связанные со строительством трубопроводов и прочей инфраструктуры доставки газа. В долгосрочной перспективе этот рынок будет одним из основных, замещая выпадающие доходы от нефти».

При этом, как пояснил эксперт, очень важно одновременно не забыть и о внутреннем рынке для того, чтобы сделать экономику России более энергонезависимой и конкурентоспособной за счет снижения стоимости и издержек на логистику для российских потребителей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин объяснил, может ли прекратиться экспорт углеводородов из России в Европу.

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