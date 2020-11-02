Котовск, Тамбовская область, , 17:02 — REGNUM Обыски провели правоохранительные органы в администрации города Котовска Тамбовской области 2 ноября, об этом сообщил «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на источник в силовых структурах региона.

Обыски проводились в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве при строительстве в Тамбовской области котельных по договору концессии структурой ГК «Компьюлинк» ООО «Компьюлинк инфраструктура ТО». Оперативные мероприятия проводились также в офисе компании в Котовске. Дело возбуждено и расследуется главным управлением МВД РФ по Москве. По предварительной информации, речь идёт о возможном хищении около 200 млн рублей при строительстве модульных котельных в Котовске.

Соглашение между ГК «Компьюлинк» и администрацией региона было подписано в 2016 году, анонсировалось вложение компанией в системы теплоснабжения в Тамбовской области около миллиарда рублей. В 2019 году СМИ сообщили о сложностях, которые возникли при реализации проекта в Тамбовской области, причиной стала высокая задолженность местных потребителей — через суд компания потребовала у УК и ТСЖ в общей сложности около 30 млн рублей.