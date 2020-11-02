Москва, , 17:02 — REGNUM Санкции, введенные против России, не могут стимулировать развитие ее экономики, так как деловой климат ухудшается, а инвестиции сокращаются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста», доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Вадим Ковригин. Так он прокомментировал слова министра финансов РФ Антона Силуанова, который сказал, что санкции стимулируют развитие экономики.

«Индекс бирж при санкционной войне резко уменьшается. Санкции могут лишь повысить спрос на отдельные товары российского производства, которые не выдерживали конкуренции с зарубежными, — пояснил Ковригин. — Однако это опасная игра. Освобождая рынок для отдельных местных товаров, мы наносим экономике серьёзный удар. Политические игры в виде санкций бьют по экономическим системам всех стран. Надо ли России отвечать на санкции? Безусловно. Но больше политически, нежели экономически».

Как полагает эксперт, Россия, симметрично отвечая на санкции Запада, вовлекается в опасную игру, в которой из-за политических проблем страдает уровень экономики страны.

«Россия накопила определённый запас прочности, благодаря которому мы сможем отвечать на санкции своими мерами. Экономика России способна за счет внутреннего предложения обеспечить население товарами первой необходимости. Однако нужна ли бизнесу, далекому от политики, эта санкционная война?» — поинтересовался Ковригин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее слова Силуанова раскритиковал экономист Михаил Делягин.