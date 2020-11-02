Москва, , 16:57 — REGNUM Из-за упавшего спроса закупки российских компаний снизились, а число безработных граждан уже приблизилось к пяти миллионам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил зампред «Партии Роста» и собственник торговой марки «Млесна» Сергей Демин. Так он прокомментировал новость о том, что в РФ в октябре 2020 года до 46,9 пункта снизился индекс деловой активности обрабатывающих отраслей.

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«Сегодня производственные мощности сокращаются из-за упавшего спроса, закупки самих компаний также снизились ввиду того, что нечем загрузить конвейер, а число безработных граждан приблизилось к 5 миллионам. О какой деловой активности можно говорить в такой ситуации? — сказал Демин. — Сейчас лучше придерживаться тактики, которая поможет удержать на плаву существующий бизнес и не дать людям остаться без работы и средств к существованию. О расширении производств и росте экономических показателей думать пока не приходится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Константин Ордов заявил, что октябрьское снижение индекса свидетельствует о приходе мирового экономического кризиса.