Москва, , 16:42 — REGNUM Экономика России получила негативный сигнал, когда осенью снова начался резкий рост заболеваемости COVID-19, а сокращение рабочих мест привело к невыполнению заказов и планов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Алиев Аяз Аладдин оглы. Так он прокомментировал новость о том, что в октябре 2020 года индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ упал до 46,9 пункта.

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«Октябрьское снижение индекса деловой активности выглядит вполне прогнозируемым. Октябрь оказался тяжелым. Резкий рост числа заболеваний, сокращение рабочих мест привели к невыполнению заказов и планов. В целом это негативный сигнал для экономики, что свидетельствует о слабом конечном спросе, — сказал экономист. — Опасность еще впереди, надо понимать, что падение сейчас на 2 пункта обернется тяжелым восстановлением. Оно затянется».

Как полагает Алиев, вполне вероятно, что до конца 2020 года индекс может упасть еще на 2 пункта.

«Да и начало 2021 года не принесет на рынок оптимизма», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, даже снижение ставок по кредитам может не спасти РФ от роста безработицы.

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