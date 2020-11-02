Пенза, , 16:25 — REGNUM В Пензенской области при возведении многоэтажного жилья строительным компаниям следует предусмотреть возможность выделения помещений под врачебные амбулатории. Соответствующие рекомендации дал губернатор Иван Белозерцев 2 ноября.

В области принимаются программы по поддержке различных категорий граждан в приобретении жилья, что, таким образом, капитализирует стройкомпании. Застройщики должны сами идти на встречу в деле создания медицинских учреждений для жителей своих микрорайонов в шаговой доступности. Это лишь увеличит привлекательность новостроек, добавил губернатор.

ИА REGNUM напоминает, для врачей первичного звена городской поликлиники в Пензе дополнительно выделено 30 автотранспортных единиц. Пять автомашин представила столичная администрация, еще четыре выделены для обслуживания вызовов на дому управлением делами губернатора и правительства области. Помимо этого, по договору найма привлекли 14 автомобилей такси.

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