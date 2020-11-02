Кострома, , 16:09 — REGNUM Работа общественного транспорта Костромы в период пандемии вызывает множество нареканий у костромичей и руководства регионом. Люди жалуются на давку в автобусах в часы пик и непунктуальных водителей.

Общественный транспорт в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

В Костроме большинство «автобусных» маршрутов по муниципальным контрактам обслуживают частные организации. Троллейбусными перевозками в городе занимается муниципальное предприятие. Обязанности контроля качества и надзора за перевозчиками возложены на Управление городского пассажирского транспорта администрации Костромы.

В чём суть проблем? Что делается для того, чтобы улучить ситуацию? На эти вопросы ИА REGNUM ответил исполняющий обязанности руководителя транспортного управления Андрей Елисеев.

Андрей Елисеев Наталья Диева © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Андрей Васильевич, нередко костромичи называют общественный транспорт одним из главных рассадников коронавируса. Согласны ли вы с этим определением?

Да, такое мнение есть. Но с другой стороны в транспортной отрасли мы имеем достаточно маленькое количество заболевших — всего три человека среди водителей и кондукторов.

ИА REGNUM: В Костроме начата работа по снижению загрузки общественного транспорта в часы пик. С чем были связаны проблемы перегрузок в начале пандемии, и сейчас?

От нас уволилось большое количество водителей — тяжёлые условия работы плюс низкий уровень заработной платы сыграли свою роль. Это дало отрицательный эффект, когда после самоизоляции предприятия начали возвращаться к работе, а транспорт вышел из режима выходного дня. Летом мы более-менее справлялись, но по осени, когда большинство предприятий заработали в полную силу, плюс прибавились студенты и школьники, возникли большие сложности. В муниципальном предприятии водители получают порядка 27 тысяч рублей, у частников — около 30 тысяч рублей. За такие деньги можно найти более спокойную работу. В соседних регионах — например, Ярославле заработная плата гораздо выше, от 43 тысяч рублей. Водители — достаточно мобильные люди. Они не будут сидеть и ждать у моря погоды. Они уходят в строительство, или просто уезжают работать по специальности в Ярославль.

ИА REGNUM: Много людей ушло?

Порядка 40%. Правда, потом около 10% вернулись обратно, но в настоящее время некомплект остаётся на уровне 30% — не хватает около 200 человек. Для сравнения, всего в Костроме работает около 800 водителей. Сейчас ситуация достаточно сложная. Чтобы снизить загрузку автобусов, мы были вынуждены отменить часть выходных у водителей, привлечь кадры из ближайших районов — Нерехтского, Костромского. На данный момент на самые загруженные маршруты — 81,4,66, 65, 57 удалось вывести 18 дополнительных единиц транспорта. В среднем, по 2−3 машины на маршруте мы добавили.

ИА REGNUM: Почему костромские водители так мало получают?

Эти суммы — всё, что может позволить себе перевозчик. Это связано со стоимостью проезда, с небольшим пассажиропотоком в городе — он у нас меньше на 25%, если смотреть по сопоставимым городам.

ИА REGNUM: Какое количество людей в автобусе в период пандемии должно находиться в идеале?

В идеале — 10 человек. Но вы сами понимаете, это невозможно. Потребуется привлечь космическое число водителей и машин. Стандартный «пазик» идёт вместимостью 53 человека. На прошлой неделе загрузка автобусов в час пик доходила до 80%, благодаря дополнительным машинам нам удалось сбить накал до 60%. По отдельным рейсам сохраняется нагрузка в 70% — это 35 человек в автобусе.

ИА REGNUM: Насколько максимально с имеющимися ресурсами вы можете снизить загрузку автобусов?

Думаю что до 50% мы можем дойти. Для этого нам не помешало бы ещё 20 машин.

ИА REGNUM: А они есть?

Есть. Но на 10 из них нет водителей, и ещё 10 ждут ремонта. Перевозчикам даны указания привести эти машины в порядок на случай, если нам удастся укомплектовать штат. Тогда мы могли бы оперативно поставить машины на линию. Сейчас на снижение пассажиропотока пущены всё ресурсы, которые у нас имеются.

ИА REGNUM: Что нужно сделать, чтобы маски в автобусах научились носить все — и водители, и пассажиры? Проверяющих ведь везде не посадишь.

Водительский состав мы убеждаем рублём. Несмотря на то, что у нас нехватка водителей и кондукторов, начиная с апреля месяца за повторные нарушения в этой части мы уволили 23 водителя и 5 кондукторов. Бывает достаточно премии один раз лишить, и человек становится более адекватен. Что касается пассажиров — тут без полиции не обойтись. Начиная с 5 августа 112 протоколов составлено на пассажиров, и не зря.

ИА REGNUM: Сколько единиц транспорта выходит на линию в день, и сколько из них посещают проверяющие?

340 единиц транспорта выходят на линию с учётом резервных автобусов, порядка 25−35 машин ежедневно проверяющие осматривают.

ИА REGNUM: Как считаете, этого достаточно?

Работы никогда не будет достаточно. Достаточно будет, когда прекратится коронавирус.

ИА REGNUM: Считаете ли вы нормальной практику, когда людей без масок не пускают в автобус?

Водитель, конечно, может сделать замечание — но не всегда пассажиры адекватно это воспринимают. У нас было несколько случаев, когда из-за масочных конфликтов мы были вынуждены вызывать полицию. Люди у нас горячие, дерутся, и водители предпочитают в этой ситуации не лезть на рожон. Бывает и обратное — вчера люди пожаловались в соцсетях, что кондуктор от всех требует надеть маску, а сама не надевает. С одной стороны — молодец, что с пассажиров требует, проявила гражданскую позицию, с другой — и про себя не надо забывать. В общем, премии за этот месяц она будет лишена.

Наталья Диева © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Не планируется ли в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки приостанавливать действие льготных проездных для пенсионеров, как это было сделано ранее?

Нет. Дело в том, что у нас очень много работающих пенсионеров. Предприятия работают, организации не закрыты — лишить людей из льготной категории, которые к своей пенсии пытаются заработать небольшие деньги, дешёвого проезда мы вряд ли сможем. В апреле-мае были остановлены целые отрасли и производства, пассажиропоток был небольшой, поэтому возможность «заморозить» проездные была.

ИА REGNUM: В последнее время очень активно обсуждается вопрос несоблюдения расписания перевозчиками по муниципальным контрактам. Судя по данным городской администрации, в этой части выявляется большое количество нарушений. Почему так происходит?

Главная причина — опять же нехватка водителей. На автобусе должно быть два водителя — один работает утром, другой — вечером. При дефиците кадров мы оставляем одного человека, который дорабатывает положенные ему 12 часов. Но, безусловно, за нарушение выполнения контрактов перевозчиков будут наказывать. По условиям они должны исполнить 95% рейсов. Перевозчики пока не подошли к критической планке, но некоторых к концу года может ждать «подарок». Если придётся расторгнуть контракты, возможно, будем привлекать областных перевозчиков или людей из других регионов.

ИА REGNUM: Губернатор Костромской области потребовал организовать безналичную оплату проезда во всём общественном транспорте к 25 декабря 2020 года. При этом частники отказываются устанавливать терминалы, ссылаясь на понесенные в период самоизоляции убытки. Их сопротивление обусловлено только убытками или нежеланием делать бухгалтерию прозрачной?

Здесь дело не в сопротивлении. Потребитель этого не видит, но с каждой поездки перевозчик вынужден отчислять банку определённый процент. Отдавать деньги никто не хочет. Но мы ведём переговоры с перевозчиками, и почти все готовы перейти на «безнал». Сомневаются пока только двое. В случае, если они не согласятся, с ними придётся прощаться.

Сейчас безналичная оплата тестируется в троллейбусах и на ряде маршрутов — № 1, 2, 76. Пока терминалы стоят в 50 машинах из 340. Но отмечу, что если в сентябре проезд картой оплачивали 12% пассажиров, то в октябре число подросло до 18%. К 25 декабря вопрос с «безналом» решим, у меня на этот счёт нет сомнений.

ИА REGNUM: Также губернатор просил «проработать вопрос так, чтобы люди, которые оплачивают проезд по безналичному расчету, могли платить меньше». Это возможно сделать?

Уже сейчас в порядке эксперимента по карте Mastercard в Костроме можно ездить за 18 рублей — скидку в 2 рубля предоставляет оператор системы совместно с финансовой корпорацией. Если мы договорились в тестовом режиме, то распространить этот опыт более широко я думаю, получится.

Вообще, прорабатывается много интересных предложений по преференциям. В частности, мы проговаривали с потенциальными операторами, что каждая энная поездка — 10 или 15 будет бесплатна.

ИА REGNUM: Почему костромичи платят именно 20 рублей за проезд по городу, как формируется тариф?

Тариф по Костроме устанавливает департамент цен и тарифов. Они анализируют составляющие себестоимости проезда, которые предоставляют перевозчики, проверяют данные, учитывают вопрос, сколько могут платить люди, и на основании этих цифр принимают решение. Но это их епархия.

ИА REGNUM: Что происходит с парком машин в Костроме, стоит ли ждать горожанам его обновления?

Совсем изношенных машин у нас не так много — это около 15 автобусов категории М2 на 49 маршруте. Порядка 60% машин от всего количества автопарка 4 года и меньше, остальным 5−7 лет. У любой техники есть предел, когда затраты на ремонт не оправдывают себя, и волей-неволей перевозчики вынуждены производить замену. У автобусов такой предел наступает в 6 лет. В 2019 году перевозчики закупили 11 новых единиц транспорта, на 2020 год планы были грандиозные, хотели заменить ещё 20 единиц. По итогу заменённых машин — ноль. Почему — сами знаете. Но на 2021 год большие планы — мы хотим заменить больше 100 машин. Мы планируем отказаться от микроавтобусов «Пежо», и заменить их более комфортабельными моделями.

ИА REGNUM: И как это у вас получится?

Прежде всего людей в общественном транспорте беспокоит комфортность. Подвижной состав хоть и не старый, но по уровню комфортабельности мы проигрываем многим регионам. Дело даже не в расшатанных сидения и грязных салонах — в большинстве автобусов высокий уровень пола, бабушкам и мамам с колясками неудобно в них заходить. В следующем году мы проведём конкурс на маршруты, и в первую очередь в них победит тот, кто предложит более комфортные и вместительные автобусы. Также есть большие планы по трансформации маршрутов — мы хотим сделать их более удобными для костромичей. Всех секретов рассказывать не буду — так не интересно. Но полагаю, что в следующем году за счёт этих процедур мы будем смотреться достаточно выигрышно на фоне ЦФО.

ИА REGNUM: Спасибо Вам за интервью.