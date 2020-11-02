Ново-Огарево, Московская область, , 15:54 — REGNUM В космической отрасли России необходимо определить приоритеты финансирования проектов. Об этом 2 ноября заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития космической отрасли.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Безусловно, исполнение этих программ — выпуск передовой космической продукции, строительство наземной инфраструктуры — всё это требует весомых денежных вложений. Понятно, что отрасли они остро необходимы. Но мы, конечно, вместе с этим эти потребности должны соотносить с реальными возможностями федерального бюджета», — заявил Путин.

«Нужно учитывать и тот факт, что масштабные ресурсы были выделены на поддержку экономики в целом: на систему здравоохранения, на помощь нашим гражданам и бизнесу в сложных условиях эпидемии», — указал он.

По его словам, при определении объёмов финансирования космических программ крайне важно грамотно расставить приоритеты и объективно оценить имеющиеся научный, технологический и производственный потенциал организаций и предприятий отрасли.

«Чтобы направить бюджетные средства на проекты, реализация которых наиболее актуальна и способна дать максимальную положительную отдачу», — подчеркнул президент.