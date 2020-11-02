Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM В Петербурге постепенно сокращается количество безработных. Об этом заявила 2 ноября начальник отдела развития человеческого капитала комитета по труду и занятости Людмила Колдунова, передает корреспондент ИА REGNUM.

Бен Шан. Безработные. 1938

Колдунова сообщила, что число обратившихся на петербургскую биржу труда с марта по октябрь выросло более чем в 4,5 раза — до 120,5 тыс. человек. Количество же официально безработных увеличилось в 7,6 раза. Максимум был достигнут 2 октября — 108,3 тыс. человек.

«Сейчас численность безработных граждан начинает постепенно снижаться и на сегодня достигает 105,8 тыс. человек. Причем более 40% зарегистрированных безработных не получает пособия по закону о занятости», — уточнила Колдунова.

Кроме того, значительная часть людей получает минимальное пособие по безработице. Им предлагают устраиваться на временную или общественную работу. Квалификация здесь не требуется: например, это кладовщик, помощник специалиста по кадрам, администратора, технолога, курьер, сборщик изделий, диспетчер, почтальон, буфетчик, продавец и другие.

«У нас около 80 наименований общественных работ, которые мы предлагаем гражданам», — добавила Колдунова. Эта опция доступна до 15 декабря, работодателям государство возмещает сумму на каждого работника около 16 тыс. рублей. На эти цели направлено более 70 млн рублей.

«Создано 2 тысячи таких рабочих мест, на которых трудятся 602 человека», — пояснила она.

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