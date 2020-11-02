Пекин, , 15:55 — REGNUM В октябре 2020 года КНДР импортировала из Китая большую партию товаров медицинского назначения. Об этом сообщает радио «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент) со ссылкой на таможенную службу Китая.

Согласно опубликованным данным, в прошлом месяце Северная Корея закупила у Китая 6,61 млн шприцев на сумму $3,42 млн, что в 30 раз больше, чем в сентябре текущего года.

Известно, что в сентябре КНДР импортировала из Китая иглы инъекционные на сумму $1,66 млн и термометры на сумму $1,43 млн. В августе объём закупки китайских термометров оценивается в $1,45 млн, в июле — $390 тыс., в июне — $260 тыс.

Отмечается, что помимо игл инъекционных и термометров в августе текущего года Северная Корея закупила у Китая три лазерных аппарата, 500 рентген-аппаратов, 311 предметов медицинской мебели и т.д.

Эксперты предполагают, что повышенный спрос на медицинские товары может быть связан с завершающим этапом строительства больницы в Пхеньяне.