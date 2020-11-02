Подгорица, , 15:29 — REGNUM Исследование черногорского статистического ведомства Monstat по использованию информационных и коммуникационных технологий показало, что 80,3 процента черногорских домохозяйств и 99,5 процента компаний имеют доступ к Интернету.

Процент домохозяйств, имеющих доступ к интернету, увеличился на шесть процентов по сравнению с прошлым годом, говорится в сообщении ведомства.

Заявлено, что каждый год наблюдается рост использования интернета при помощи мобильных устройств. По сравнению с 2019 годом их доля выросла на 10,5%.

По сравнению с прошлым годом рост доли использования ноутбуков, планшетов в качестве устройств с выходом в Интернет составил 1,9%. В этом году 34,8% домохозяйств имели доступ к Интернету с помощью персонального компьютера, а 67,8 процента домохозяйств имели доступ к Интернету с помощью портативного компьютера (ноутбука, нетбука, планшета).