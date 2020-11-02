Ижевск, , 15:32 — REGNUM С января по сентябрь 2020 года с линии автозавода «ЛАДА Ижевск» сошло 71 240 тыс. машин, а год назад на предприятии было собрано 97 776 автомобилей. Об этом сообщает агентство «Финмаркет».

За отчётный период ижевский автозавод снизил объём производства на 27%.

На предприятии «ЛАДА Ижевск» на данный момент производятся: седан Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW, кроссовер Lada Vesta и Lada Vesta SW Cross. Всего с начала 2020 года по сентябрь включительно российские дилеры реализовали 72 464 машины семейства Lada Vesta, что на 13% меньше, чем год назад.

Стоит отметить, что Vesta занимает второе место в рейтинге самых продаваемых в России автомобилей (первое место занимает Lada Granta).

Напомним, 21 октября нынешнего года Ижевский автомобильный завод отметил свой 55-летний юбилей. 21 октября 1965 года был подписан приказ об организации автомобильного производства в городе Ижевске. В создании автопредприятия принимали участие специалисты из 22 городов СССР.

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