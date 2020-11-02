Москва, , 15:25 — REGNUM Альтернативная энергетика оказалась неспособна покрыть промышленные потребности в электричестве, и поэтому мировой спрос на газ будет расти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал слова министра энергетики Александра Новака, который сказал, что мировой спрос на газ продолжит расти.

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«Министр энергетики РФ абсолютно прав. Альтернативные источники энергии неспособны покрыть промышленные потребности в электричестве, а планируемый переход на экологически чистый транспорт и технологии производства лишь увеличат потребность в электричестве, а газ — это и есть чистая энергия, — пояснил Ордов. — Послековидная экономика пока остается предметом гадания властей и специалистов, очень много пока остается неясным на финансовых рынках, но сохранение и рост мировой потребности в газе ни у кого, как мне кажется, не вызывает сомнений».

Как пояснил Ордов, газ может стать конкурентным преимуществом России, если обеспечить низкую себестоимость его добычи и «справедливую» цену на внутреннем рынке.

«Это существенный рычаг влияния на эффективность российского бизнеса», — пояснил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин предупредил о том, что поставки газа из России в Европу могут прекратиться.

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