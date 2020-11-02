Иркутск, , 15:18 — REGNUM Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, находясь на лечении в ковидном госпитале, провёл сегодня, 2 ноября, совещание в режиме видео-конференц-связи. Как сообщает пресс-служба областного правительства, обсуждался вопрос обеспечения лекарствами.

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30 октября стало известно, что Иркутская область из федерального бюджета получит 89,9 млн рублей на обеспечение препаратами людей, которые проходят лечение от коронавируса амбулаторно.

«Президентом страны поставлена задача обеспечить пациентов, которые проходят лечение амбулаторно, бесплатными препаратами. Поручаю в течение суток минздраву дать свои предложения, каким образом люди будут получать лекарства. При необходимости нужно посоветоваться с коллегами из других субъектов», — подчеркнул глава региона.

Также на совещании обсудили вопрос обеспечения препаратами аптек региона. По словам заместителя губернатора региона Андрея Козлова, на сегодняшний день решен вопрос по поставке 27 тысяч упаковок «Азитромицина». Препарат будет доставлен в регион до 6 ноября.

«Основная проблема связана с маркировкой препаратов — это общероссийская тенденция. Все, что зависит от правительства, мы делаем. Что касается «Арбидола», то вопрос решается при взаимодействии с Минпромторгом РФ. В ближайшее время 16 740 упаковок будут поставлены в Иркутскую область. Также была сложность с «Гриппфероном». Мы добились того, что 36 628 упаковок будет направлено в аптеки нашего региона», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, до 1 ноября в аптеки области было отгружено более пяти тысяч упаковок «Арбидола» и трех тысяч упаковок «Гриппферона». Помимо этого Приангарье закупает дополнительное оборудование, которое позволит значительно увеличить число исследований на SARS-CoV-2 — с 7,5 тысяч до 12 тысяч.

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